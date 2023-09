Théâtre au manoir – Les nuits de l’estuaire Avenue d’Yberville Honfleur, 21 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

MANOIR DU DÉSERT

Partez à la découverte du Manoir du Désert, de son architecture et de son histoire à travers une visite théâtralisée portée par 3 acteurs de la Compagnie du Souffle 14. Un retour dans le temps qui vous dévoilera la vie du manoir, le travail et l’influence des Le Danois, famille de riches armateurs qui érigea ce manoir au XVe siècle..

2023-10-21 18:00:00

Avenue d’Yberville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



MANOIR DU DÉSERT

Discover the Manoir du Désert, its architecture and its history through a theatrical tour led by 3 actors from Compagnie du Souffle 14. Take a step back in time and learn about the life of the manor, and the work and influence of the Le Danois family, wealthy shipowners who built the manor in the 15th century.

MANOIR DU DÉSERT

Descubra el Manoir du Désert, su arquitectura y su historia a través de una visita teatralizada dirigida por 3 actores de la Compagnie du Souffle 14. Retroceda en el tiempo y conozca la vida de la mansión y la obra e influencia de la familia Le Danois, los ricos armadores que construyeron la mansión en el siglo XV.

MANOIR DU DÉSERT

Entdecken Sie das Manoir du Désert, seine Architektur und seine Geschichte in einer theatralischen Führung, die von drei Schauspielern der Compagnie du Souffle 14 getragen wird. Eine Reise in die Vergangenheit, die Ihnen das Leben im Herrenhaus, die Arbeit und den Einfluss der Le Danois, einer reichen Reederfamilie, die das Herrenhaus im 15. Jahrhundert errichtete, enthüllt.

