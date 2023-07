Chantiers Lil’Pouss avenue Duray Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Chantiers Lil’Pouss avenue Duray Lille, 10 juillet 2023, Lille. Chantiers Lil’Pouss 10 et 11 juillet avenue Duray gratuit Bonjour à tous ! ☀️ Après un petit répit pour Lil’ Pouss, les chantiers reprennent. ? ? Rendez-vous le 10 et 11 Juillet pour peaufiner notre installation, entre 9h et 18h, il nous faudrait des bénévoles pour : – Finir les terrasses entamés avec les bricos du coeur (5 juillet)

– Finir les bacs potagers

– Finir d’étaler les copeaux de bois

– Installer les dernières bordures

– Installer les panneaux des composteurs

– Installer les composteurs pour les toilettes sèches

– Petits travaux sur la tiny: pose des gouttières, raccords à l’eau etc .. Encore beaucoup de petits travaux qui nécessitent votre aide ? ⚠️ Mais on a surtout un gros besoin en outils

– Barre à mine + masse pour installer les bordures

– Râteaux, et bêches pour installer les composteurs

– Brouette + pelle pour les copeaux

– Échelle pour la gouttière On recherche également de la terre pour remplir les bacs potagers si vous avez une piste :). A très vite ! ☀️ avenue Duray avenue duray lille Lille 59561 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu avenue Duray Adresse avenue duray lille Ville Lille

