1 ER SALON D’ART CONTEMPORAIN- PARC DES EXPOSITIONS Avenue du Viguier Béziers, dimanche 26 mai 2024.

Béziers Hérault

Date

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Premier salon dédié à l’Art Contemporain, organiser par la CCI de l’Hérault. Parc des expositions. Restauration, bar à champagne. Renseignement: 04 67 80 99 59

La CCI de l’Hérault accueille à Béziers un nouveau salon dédié à l’Art Contemporain Cet événement est attendu avec impatience par les amateurs d’art de la région et au-delà, qui pourront y découvrir les créations des artistes de la région, mais aussi d’Espagne et d’Italie. Artist Show sera organisé dans le Parc des Expositions de Béziers,

Les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une grande variété d’œuvres allant de la peinture à la sculpture en passant par le Street Art, et de suivre des performances en direct. En plus de l’exposition d’œuvres d’art, le salon proposera également un espace entreprises, un restaurant et un bar à champagne pour que tous profitent de cette parenthèse artistique et culturelle, et partagent un moment convivial.

Avenue du Viguier

Béziers 34500 Hérault Occitanie



