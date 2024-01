39EME FOIRE EXPOSITION – NATURE ET ENVIRONNEMENT Avenue du Viguier Béziers, dimanche 24 mars 2024.

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Ensemble changeons le monde, un geste à la fois. Foire expo sur le thème de la nature et de l’environnement: énergies renouvelables, préservation de l’eau, ateliers, conférences sur la nature, marché de produits bio et locaux. De 10h à 18h

Découvrez la 39ème Foire Exposition de Béziers – Nature et Environnement

Partez pour une aventure immersive dans le monde de la nature et de l’environnement. Cette année, venez explorer la beauté de notre planète et les moyens de la préserver pour les générations futures.

Au programme:

Découvertes écologiques: exposition sur les énergies renouvelables, initiation pour la préservation de l’eau.

Ateliers, conférences, marché de produits bio et locaux, shopping Ecoresponsable.

