SALON DE L’APERO Avenue du Viguier Béziers, 8 mars 2024 10:00, Béziers.

Béziers,Hérault

Incontournable de la culture et de la gastronomie française, l’apéro fait lui aussi son retour : animations musicales, pétanque, barbecues….Payant – Billetterie sur place.

2024-03-08 10:00:00 fin : 2024-03-08 17:00:00.

Avenue du Viguier

Béziers 34500 Hérault Occitanie



An essential part of French culture and gastronomy, the aperitif also makes a comeback: musical entertainment, pétanque, barbecues….Paying – Tickets on site

Parte esencial de la cultura y la gastronomía francesas, el aperitivo también está de vuelta, con animación musical, petanca y barbacoas….Pagar – Entradas disponibles in situ

Der Aperitif, der aus der französischen Kultur und Gastronomie nicht wegzudenken ist, kehrt ebenfalls zurück: Musikalische Unterhaltung, Boulespiel, Grillen….Payant – Kartenverkauf vor Ort

