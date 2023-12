SPECTACLE « RÊVES DE CIRQUE » – BÉZIERS Avenue du Viguier Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Né de la fusion des arts du cirque, du théâtre, du chant et de la danse, cette nouvelle création vous embarque dans un voyage extraordinaire aux pays du cirque et des songes. Une aventure incroyable ou vous rencontrerez de formidables artistes, clowns, acrobates, trapézistes, voltigeurs…

2024-01-19 18:00:00 fin : 2024-01-21 . EUR.

Avenue du Viguier

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Born from the fusion of circus arts, theater, song and dance, this new creation takes you on an extraordinary journey to the land of circus and dreams. It’s an incredible adventure, where you’ll meet a cast of formidable artists – clowns, acrobats, trapeze artists, acrobats…

Fusión de artes circenses, teatro, canto y danza, esta nueva creación le lleva en un viaje extraordinario al país del circo y de los sueños. Es una aventura increíble en la que conocerá a artistas asombrosos: payasos, acróbatas, trapecistas, acróbatas…

Diese neue Kreation, die aus der Verschmelzung von Zirkuskunst, Theater, Gesang und Tanz entstanden ist, nimmt Sie mit auf eine außergewöhnliche Reise in die Länder des Zirkus und der Träume. Ein unglaubliches Abenteuer, bei dem Sie großartigen Künstlern, Clowns, Akrobaten, Trapezkünstlern und Voltigierern begegnen werden.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE