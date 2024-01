LES PUCES DES COUTURIÈRES- PARC DES EXPOSITION Avenue du Viguier Béziers, dimanche 14 janvier 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 10:00:00

fin : 2024-01-14

Dans un but lucratif qui consiste à venir en aide aux victimes de violences intrafamiliales, le Zonta Club Béziers organise les Puces des Couturières. Buvette et restauration sur place toute la journée.

Tout au long de la journée, buvette avec café, thé, boissons fraîches, crêpes, sandwichs, gâteaux vous seront proposés.

Avenue du Viguier

Béziers 34500 Hérault Occitanie



