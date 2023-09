SALON DU MARIAGE Avenue du Viguier Béziers, 7 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le salon du mariage est un événement complet permettant de rencontrer une diversité de prestataires qualifiés pour organiser l’un des plus beaux jours de votre vie! Venez assister aux trois défilés de mode quotidiens chorégraphiés à 11h30, 14h30 et 17h. Payant..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

Avenue du Viguier

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The wedding show is a comprehensive event where you can meet a variety of qualified service providers to organize one of the most beautiful days of your life! Come and watch the three daily choreographed fashion shows at 11:30am, 2:30pm and 5pm. No charge.

La feria de bodas es un evento completo en el que podrá conocer a una amplia gama de proveedores de servicios cualificados que le ayudarán a organizar uno de los días más bonitos de su vida Venga a ver los tres desfiles coreografiados diarios, a las 11.30, 14.30 y 17.00 horas. Entrada gratuita.

Die Hochzeitsmesse ist eine umfassende Veranstaltung, bei der Sie eine Vielzahl von qualifizierten Dienstleistern treffen können, um einen der schönsten Tage Ihres Lebens zu organisieren! Besuchen Sie die drei täglichen Modenschauen mit Choreographie um 11:30, 14:30 und 17:00 Uhr. Kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE