Ballet National Royal de Georgie Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin, 31 mars 2024 16:00, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Les 40 artistes du Ballet National Royal de Géorgie se produisent sur toutes les plus grandes scènes du monde. De passage dans le Cotentin, la troupe émerveillera le public : chorégraphies traditionnelles, mêlant danse classique, moderne et prouesses techniques… le show promet d’être grandiose !

« Fire Georgian » ou « Le feu de Géorgie » est un spectacle sans équivalent tant les performances des danseurs sont exceptionnelles : acrobaties, cascades, synchronie… Le public vivra un voyage historique vers les origines du peuple géorgien.

Spectacle se déroulant à l’Espace cultures l’Agora..

2024-03-31 16:00:00 fin : 2024-03-31 . .

Avenue du Thivet Equeurdreville-Hainneville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



The 40 artists of the Royal National Ballet of Georgia perform on the world’s greatest stages. During their visit to the Cotentin region, the troupe will amaze audiences with traditional choreography, combining classical and modern dance and technical prowess… the show promises to be grandiose!

« Fire Georgian » or « Le feu de Géorgie » is an unparalleled show, with exceptional performances by the dancers: acrobatics, stunts, synchrony… Audiences will experience a historic journey to the origins of the Georgian people.

Show taking place at Espace cultures l’Agora.

Los 40 artistas del Royal National Ballet de Georgia actúan en los mejores escenarios del mundo. En su visita a la región de Cotentin, la compañía sorprenderá al público con coreografías tradicionales, una mezcla de danza clásica y moderna y proezas técnicas… ¡el espectáculo promete ser grandioso!

« Fire Georgian » o « Le feu de Géorgie » es un espectáculo sin igual, con actuaciones excepcionales de los bailarines: acrobacias, piruetas, sincronía… El público vivirá un viaje histórico a los orígenes del pueblo georgiano.

Espectáculo en el Espace cultures l’Agora.

Die 40 Künstler des Königlichen Nationalballetts von Georgien treten auf den größten Bühnen der Welt auf. Bei ihrem Besuch in Cotentin wird die Truppe das Publikum in Staunen versetzen: Traditionelle Choreografien, die klassischen und modernen Tanz sowie technische Meisterleistungen miteinander verbinden… die Show verspricht großartig zu werden!

« Fire Georgian » oder « Das Feuer von Georgien » ist eine Show, die ihresgleichen sucht, denn die Leistungen der Tänzer sind außergewöhnlich: Akrobatik, Stunts, Synchronität… Das Publikum wird eine historische Reise zu den Ursprüngen des georgischen Volkes erleben.

Die Aufführung findet im Espace cultures l’Agora statt.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Cotentin