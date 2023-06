Celtic Legends 2024 Avenue du Thivet Cherbourg-en-Cotentin, 8 février 2024, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

La troupe de musique et de danse irlandaise incontournable CELTIC LEGENDS est de retour dans le Cotentin, à l’occasion de sa tournée 2024 ! Instruments traditionnels, danses frénétiques et synchronisation époustouflante : découvrez leur nouveau spectacle !

Espace Culturel de l’AGORA, Equeurdreville-Hainneville

Le 08 février 2024 à 20h30 (ouverture des portes à 19h45).

2024-02-08 à 20:30:00 ; fin : 2024-02-08 . .

Avenue du Thivet

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie



Irish music and dance troupe CELTIC LEGENDS returns to the Cotentin region for their 2024 tour! Traditional instruments, frenetic dancing and breathtaking synchronization: discover their new show!

Espace Culturel de l’AGORA, Equeurdreville-Hainneville

February 08, 2024 at 8:30pm (doors open at 7:45pm)

El grupo irlandés de música y danza CELTIC LEGENDS vuelve a la región de Cotentin para su gira 2024 Instrumentos tradicionales, bailes frenéticos y una sincronización impresionante: ¡descubra su nuevo espectáculo!

Espace Culturel de l’AGORA, Equeurdreville-Hainneville

8 de febrero de 2024 a las 20.30 h (apertura de puertas a las 19.45 h)

Die unumgängliche irische Musik- und Tanztruppe CELTIC LEGENDS ist auf ihrer Tournee 2024 wieder in der Region Cotentin zu Gast! Traditionelle Instrumente, frenetische Tänze und atemberaubende Synchronisation: Entdecken Sie ihre neue Show!

Kulturraum der AGORA, Equeurdreville-Hainneville

Am 08. Februar 2024 um 20:30 Uhr (Türöffnung um 19:45 Uhr)

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche