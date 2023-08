MATCH DE TAMBOURIN NATIONALE 1 – VENDEMIAN Avenue du Tambourin Vendémian Catégories d’Évènement: Hérault

Vendémian MATCH DE TAMBOURIN NATIONALE 1 – VENDEMIAN Avenue du Tambourin Vendémian, 3 septembre 2023, Vendémian. Vendémian,Hérault Match de tambourin nationale 2 :

25 juin : Les pennes mirabeau contre Vendemian

8 juillet : Cazouls-d’Hérault contre Vendemian.

Avenue du Tambourin

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



