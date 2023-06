Randonnée pédestre et VTT Avenue du Stade Sainte-Sigolène, 2 juillet 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

L’association ENER’GYM organise une randonnée pédestre (7-13-16-19 Km) et une randonnée VTT (20-30-45 Km). Ravitaillements sur les parcours. Départ à partir de 7h30.

2023-07-02 à 07:30:00 ; fin : 2023-07-02 14:00:00. .

Avenue du Stade Salle des aînés

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The ENER’GYM association is organizing a hike (7-13-16-19 km) and a mountain bike ride (20-30-45 km). Refreshments along the way. Departure from 7:30 a.m

La asociación ENER’GYM organiza una marcha a pie (7-13-16-19 km) y un recorrido en bicicleta de montaña (20-30-45 km). Refrescos a lo largo del recorrido. Salida a partir de las 7.30 h

Der Verein ENER’GYM organisiert eine Wanderung (7-13-16-19 Km) und eine Mountainbike-Tour (20-30-45 Km). Verpflegungsstellen auf den Strecken. Abfahrt ab 7.30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron