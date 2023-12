Scène ouverte des élèves du Conservatoire Avenue du Stade Paron Catégories d’Évènement: Paron

Début : 2024-03-21 18:30:00

fin : 2024-03-21 . Proposées aux élèves musiciens du Conservatoire, elles peuvent aussi associer danseurs et comédiens. La forme est libre, très ouverte : les élèves peuvent y roder leur répertoire, les enseignants s’y produire, d’autres artistes amateurs et/ou professionnels également. Elles sont l’occasion d’expérimenter, de créer, d’improviser. Elles sont réparties pendant l’année en des lieux différents.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Avenue du Stade Médiathèque

Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

