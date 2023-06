Fête républicaine Avenue du Stade Montmeyran, 13 juillet 2023, Montmeyran.

Fête Républicaine organisée au Stade de la Rivière le Jeudi 13 Juillet à partir de 19h.



Animations et jeux pour enfants

Restauration et buvette sur place

Venez dansez à partir de 19h !.

2023-07-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

Avenue du Stade

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fête Républicaine organized at the Stade de la Rivière on Thursday July 13th from 7pm.



Entertainment and games for children

Catering and refreshments on site

Come and dance from 7pm!

Fiesta republicana organizada en el Stade de la Rivière el jueves 13 de julio a partir de las 19.00 horas.



Entretenimiento y juegos para niños

Comida y refrescos in situ

Ven a bailar a partir de las 19.00 h

Fête Républicaine organisiert im Stade de la Rivière am Donnerstag, den 13. Juli ab 19 Uhr.



Animationen und Spiele für Kinder

Verpflegung und Getränke vor Ort

Tanzen Sie ab 19 Uhr!

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme