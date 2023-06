SOIRÉE FAMILIALE : MEZ’ELECTRO OPEN AIR Avenue du Stade Mèze, 1 juillet 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

Pour terminer la saison culturelle et fêter l’été, le rendez-vous avec une sélection d’artistes internationaux et DJs Mézois.

2023-07-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-02 01:00:00. EUR.

Avenue du Stade

Mèze 34140 Hérault Occitanie



To round off the cultural season and celebrate summer, a selection of international artists and Mezzois DJs will be on hand

Para cerrar la temporada cultural y celebrar el verano, le proponemos una selección de artistas internacionales y DJ locales

Um die kulturelle Saison zu beenden und den Sommer zu feiern, gibt es ein Rendezvous mit einer Auswahl internationaler Künstler und DJs aus Mézois

Mise à jour le 2023-06-15 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE