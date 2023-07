Happy Zen en Famille – atelier parent-enfant Avenue du Stade Cléré-les-Pins, 22 juillet 2023, Cléré-les-Pins.

Cléré-les-Pins,Indre-et-Loire

Je vous propose de venir passer 1h30 en Famille dans les bois de Cléré-les-Pins lors d’un atelier bien-être parents-enfants en pleine nature..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . 30 EUR.

Avenue du Stade

Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



I propose you to spend 1h30 with your family in the woods of Cléré-les-Pins during a parent-child well-being workshop in the middle of nature.

Le propongo que venga a pasar una hora y media con su familia en los bosques de Cléré-les-Pins durante un taller de bienestar para padres e hijos en plena naturaleza.

Ich schlage Ihnen vor, mit Ihrer Familie 1,5 Stunden in den Wäldern von Cléré-les-Pins bei einem Eltern-Kind-Wellness-Workshop inmitten der Natur zu verbringen.

Mise à jour le 2023-07-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE