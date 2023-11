La Mouette et le chat Avenue du stade Chantelle, 19 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Un conte musical et théâtral d’après le roman de Luis Sepulveda.

Interprété par la compagnie La terre qui penche.

Conçu et joué par Marie-Claire Vilard.

Musique : Carole Corade..

2023-12-19 19:00:00 fin : 2023-12-19 . .

Avenue du stade Salle des fêtes Robert Chardonnet (direction du Stade)

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A musical and theatrical tale based on the novel by Luis Sepulveda.

Performed by La terre qui penche.

Conceived and performed by Marie-Claire Vilard.

Music by Carole Corade.

Un cuento musical y teatral basado en la novela de Luis Sepúlveda.

Representado por La terre qui penche.

Ideado e interpretado por Marie-Claire Vilard.

Música de Carole Corade.

Eine musikalische und theatralische Erzählung nach dem Roman von Luis Sepulveda.

Interpretiert von der Compagnie La terre qui penche.

Konzipiert und gespielt von Marie-Claire Vilard.

Musik: Carole Corade.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme Val de Sioule