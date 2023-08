Pièce de théâtre Andromaque (revisitée) Avenue du Quartier Neuf Saint-Martin-de-Seignanx, 29 septembre 2023, Saint-Martin-de-Seignanx.

Saint-Martin-de-Seignanx,Landes

C’est avec une pièce de théâtre tonitruante que Catach propose l’ouverture de la saison culturelle 2023-2024 à la chapelle !

Ce spectacle revisite un classique : Andromaque de Jean Racine intitulé « Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est … mort » par le Collectif Palmera.

Adapter Andromaque de Jean Racine est une vraie gageure, car cela sous-entend de rendre accessible un texte dense et profond, mais sans jamais en trahir le sens et la portée. Le Collectif La Palmera a donc décortiqué et étiré la pièce dans toutes ses limites pour en faire un spectacle destiné à tous les publics. Le spectateur est invité à (re-)découvrir et à (ré-)entendre cette tragédie avec la promesse qu’il ne sera jamais assommé, ni dérouté, ni égaré par la difficulté de la langue.

RDV 20h..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 21:30:00. EUR.

Avenue du Quartier Neuf Chapelle

Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Catach opens the 2023-2024 cultural season at the chapel with a thunderous play!

This show revisits a classic: Jean Racine’s Andromaque entitled « Orestes loves Hermione who loves Pyrrhus who loves Andromaque who loves Hector who is … dead » by the Collectif Palmera.

Adapting Jean Racine’s Andromaque is a real challenge, as it involves making a dense, profound text accessible, but without ever betraying its meaning and scope. The Collectif La Palmera has deconstructed and stretched the play to its limits to create a show for all audiences. Spectators are invited to (re-)discover and (re-)hear this tragedy with the promise that they will never be stunned, confused or led astray by the difficulty of the language.

8pm appointment.

Catach abrirá la temporada cultural 2023-2024 en la capilla con una obra de teatro atronadora

Este espectáculo revisita un clásico: la Andromaque de Jean Racine titulada « Orestes ama a Hermione que ama a Pirro que ama a Andromaque que ama a Héctor que está… muerto » del Colectivo Palmera.

Adaptar la Andromaque de Jean Racine es un verdadero reto, porque se trata de hacer accesible un texto denso y profundo, sin traicionar nunca su sentido y su significado. Por ello, el Colectivo La Palmera ha diseccionado y estirado la obra hasta sus límites para crear un espectáculo para todos los públicos. Se invita al público a (re)descubrir y (re)escuchar esta tragedia con la promesa de que nunca se sentirá aturdido, confundido o extraviado por la dificultad del lenguaje.

20.00 h.

Mit einem donnernden Theaterstück schlägt Catach die Eröffnung der Kultursaison 2023-2024 in der Kapelle vor!

Diese Aufführung interpretiert einen Klassiker neu: Andromache von Jean Racine mit dem Titel « Oreste liebt Hermione, die Pyrrhus liebt, der Andromache liebt, die Hector liebt, der … tot ist » vom Collectif Palmera.

Die Adaption von Jean Racines Andromaque ist eine echte Herausforderung, denn sie bedeutet, einen dichten und tiefgründigen Text zugänglich zu machen, ohne jedoch jemals seinen Sinn und seine Bedeutung zu verraten. Das Collectif La Palmera hat das Stück in all seinen Grenzen zerlegt und ausgedehnt, um daraus eine Aufführung für alle Zuschauer zu machen. Der Zuschauer ist eingeladen, diese Tragödie (neu) zu entdecken und (neu) zu hören, mit dem Versprechen, dass er niemals von der Schwierigkeit der Sprache erschlagen, verwirrt oder irregeleitet wird.

RDV 20h.

