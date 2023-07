Chanson : Catherine Ringer – L’érotisme de vivre Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François, 9 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Écrire sa passion de l’amour, des mots, des instants, c’est ce qu’a fait toute sa vie la poétesse Alice Mendelson, 97 ans. 20h30..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Avenue du Quai Saint-Germain Espace Simone Signoret

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Writing about her passion for love, words and moments is what 97-year-old poet Alice Mendelson has done all her life. 8:30pm.

Escribir sobre su pasión por el amor, las palabras y los momentos es lo que la poetisa Alice Mendelson, de 97 años, ha hecho toda su vida. 20.30 h.

Die 97-jährige Dichterin Alice Mendelson hat ihr ganzes Leben lang ihre Leidenschaft für die Liebe, die Worte und die Momente aufgeschrieben. 20:30 Uhr.

