Théâtre : Génération Mitterrand – Léo Cohen-Paperman Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François, 30 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Après « Vie et Mort de Jacques Chirac » accueilli en 2022, voici le deuxième épisode de la série « Huit rois (Nos Présidents) » conçue par Léo Cohen-Paperman. 20h30..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

Avenue du Quai Saint-Germain Esapace Simone Signoret

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



After « Vie et Mort de Jacques Chirac » (Life and Death of Jacques Chirac) hosted in 2022, here is the second episode in the series « Huit rois (Nos Présidents) » (Eight Kings (Our Presidents)) conceived by Léo Cohen-Paperman. 8.30pm.

Tras « Vie et Mort de Jacques Chirac » (Vida y muerte de Jacques Chirac) presentado en 2022, he aquí el segundo episodio de la serie « Huit rois (Nos Présidents) » (Ocho reyes (Nuestros Presidentes)) concebida por Léo Cohen-Paperman. 20.30 h.

Nach « Vie et Mort de Jacques Chirac », das 2022 empfangen wurde, ist dies die zweite Episode der Serie « Huit rois (Nos Présidents) », die von Léo Cohen-Paperman konzipiert wurde. 20:30 Uhr.

