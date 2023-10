Théâtre, humour : « Télescopage », Jamel Khada Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François, 25 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Un seul en scène où les répliques claquent, entre humour de banlieue et ironie cultivée. On compte les points, on sourit, on rit, on s’émeut, finalement on est heureux ! 20h30..

Avenue du Quai Saint-Germain Espace Simone Signoret

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



A one-man show where the lines click, between suburban humor and cultivated irony. We keep score, we smile, we laugh, we’re moved, and in the end, we’re happy! 20h30.

Es un espectáculo unipersonal en el que las líneas encajan, entre el humor suburbano y la ironía cultivada. Llevamos la cuenta, sonreímos, reímos, nos emocionamos y, al final, ¡somos felices! 20h30.

Ein Solo, in dem die Sprüche knallen, zwischen Vorstadthumor und kultivierter Ironie. Man zählt die Punkte, man lächelt, man lacht, man ist gerührt, schließlich ist man glücklich! 20h30.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne