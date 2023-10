Danse, Hip Hop : « De la rue aux jeux olympiques », Compagnie Pockemon Crew Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François, 19 novembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Pokemon Crew relate l’histoire du hip-hop sur scène en retraçant les grands moments de ce mouvement culturel et artistique apparu au début des 70’. 17h..

Avenue du Quai Saint-Germain Espace Simone Signoret

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Pokemon Crew tells the story of hip-hop on stage, retracing the great moments of this cultural and artistic movement that emerged in the early 70s. 17h.

Pokemon Crew cuenta la historia del hip-hop sobre el escenario, recorriendo los grandes momentos de este movimiento cultural y artístico surgido a principios de los años 70. 17h.

Pokemon Crew erzählt die Geschichte des Hip-Hop auf der Bühne, indem sie die großen Momente dieser kulturellen und künstlerischen Bewegung, die Anfang der 70er Jahre entstand, nachzeichnet. 17h.

