Eclisse Totale – Quatuor Léonis Avenue du Quai Saint-Germain Vitry-le-François, 6 octobre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Un feu d’artifice burlesque de Haydn à James Brown : un concert à 200 km/h ! Du théâtre musical pour tous, une invitation inhabituelle à la musique classique. 20h30..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

Avenue du Quai Saint-Germain Esapace Simone Signoret

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Burlesque fireworks from Haydn to James Brown: a concert at 200 km/h! Musical theater for all, an unusual invitation to classical music. 20h30.

Fuegos artificiales burlescos de Haydn a James Brown: ¡un concierto a 200 km/h! Teatro musical para todos, una invitación insólita a la música clásica. 20h30.

Ein burleskes Feuerwerk von Haydn bis James Brown: ein Konzert mit 200 km/h! Musiktheater für alle, eine ungewöhnliche Einladung zur klassischen Musik. 20h30.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne