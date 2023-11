Téléthon Avenue du Quai des Fontaines Vitry-le-François, 8 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

Tout public. Restauration sur place. 18h..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Avenue du Quai des Fontaines Salle du Manège

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



Open to all. Catering on site. 18h.

Abierto a todos. Catering in situ. 18h.

Für alle Altersgruppen geeignet. Verpflegung vor Ort. 18h.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne