La Ville aux Enfants – Lectures pour tous… : chair de poule Avenue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie, 28 octobre 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Bagnoles de l’Orne Normandie,Orne

Organisé par Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Univers effrayants, gentils monstres ou héros un peu trouillards, les conteuses de la Bibliothèque pour Tous te guident à travers des histoires à faire peur, dans l’ambiance d’un grenier poussiéreux.

Pensez à apporter un coussin pour vous asseoir confortablement.

• Durée : 30 min. (à 10h30 : de 0 à 3 ans).

• Durée : 1h00 (à 11h00 : de 3 à 6 ans).

• Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte..

2023-10-28 10:30:00 fin : 2023-10-28 11:00:00. .

Avenue du Professeur Louvel Centre d’animation et de congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



Organized by Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Spooky worlds, gentle monsters or heroes with a touch of mischief, the storytellers from the Bibliothèque pour Tous guide you through scary tales, in the atmosphere of a dusty attic.

Remember to bring a cushion to sit comfortably.

? Duration: 30 min (at 10:30 a.m.: 0-3 years).

? Duration: 1h00 (at 11h00: 3 to 6 years).

? Children must be accompanied by an adult.

Organizado por Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Mundos espeluznantes, monstruos tiernos o héroes un poco traviesos, los cuentacuentos de la Bibliothèque pour Tous le guiarán a través de algunas historias de miedo, en el ambiente de un desván polvoriento.

No olvide traer un cojín para sentarse cómodamente.

? Duración: 30 min (a las 10.30 h: 0-3 años).

? Duración: 1h00 (a las 11h00: de 3 a 6 años).

? Los niños deben ir acompañados de un adulto.

Organisiert von Bagnoles de l’Orne Tourisme.

Die Erzählerinnen der Bibliothèque pour Tous führen dich durch gruselige Geschichten in der Atmosphäre eines staubigen Dachbodens.

Bitte bringen Sie ein Kissen mit, damit Sie sich bequem hinsetzen können.

? Dauer: 30 Min. (um 10:30 Uhr: von 0 bis 3 Jahren).

? Dauer: 1:00 Uhr (um 11:00 Uhr: von 3 bis 6 Jahren).

? Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme