Basket : Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer Avenue du Professeur Gregorio Maranon Saint-Jean-de-Luz, 1 août 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Le SJLO Basket propose 3 séances de basket 3×3 d’une durée d’1h30 par jour sur le terrain extérieur du Mur à gauche Ravel, situé avenue du professeur Gregorio Maranon.

Le mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet : 18h/ 19h30 et 19h30/21h.

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet : 9h30/11h, 18h/ 19h30 et 19h30/21h.

Du 17 au 21 juillet, du 24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août : 9h30/11h, 18h/19h30 et 19h30/21h.

Inscription OBLIGATOIRE sur : sjlo-basket.kalisport.com rubrique 3×3.

Paiement sur place à chaque session : en espèces, en chèque ou en CB en scannant le QR Code avec le portable.

Pour plus d’informations, contact : 06 34 74 00 12.

Les sessions de basket 3×3 se déroulent sur terrain extérieur (voir la notice d’inscription avec règlement de participation et conditions d’annulation sur sjlo-basket.kalisport.com rubrique 3×3..

Avenue du Professeur Gregorio Maranon

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



SJLO Basket offers 3 sessions of 3×3 basketball, lasting 1h30 a day, on the outdoor court of the Mur à gauche Ravel, avenue du professeur Gregorio Maranon.

Wednesday July 5, Thursday July 6 and Friday July 7: 6 p.m./7.30 p.m. and 7.30 p.m./9 p.m.

Monday July 10 to Thursday July 13: 9.30am/11am, 6pm/7.30pm and 7.30pm/9pm.

July 17 to 21, July 24 to 28 and July 31 to August 4: 9.30am/11am, 6pm/7.30pm and 7.30pm/9pm.

MANDATORY registration on: sjlo-basket.kalisport.com section 3×3.

Payment on site at each session: cash, cheque or credit card by scanning the QR Code with your cell phone.

For further information, contact: 06 34 74 00 12.

3×3 basketball sessions take place on outdoor courts (see the registration form with participation rules and cancellation conditions on sjlo-basket.kalisport.com under 3×3.

La SJLO Basket propone 3 sesiones de baloncesto 3×3 de una hora y media de duración al día en la pista exterior del Mur à gauche Ravel, situada en la avenue du professeur Gregorio Maranon.

Miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de julio: 18:00-19:30 y 19:30-21:00.

Del lunes 10 al jueves 13 de julio: de 9.30 a 11.00 h, de 18.00 a 19.30 h y de 19.30 a 21.00 h.

Del 17 al 21 de julio, del 24 al 28 de julio y del 31 de julio al 4 de agosto: de 9.30 a 11.00 h, de 18.00 a 19.30 h y de 19.30 a 21.00 h.

Las inscripciones DEBEN realizarse en: sjlo-basket.kalisport.com en la sección 3×3.

Pago in situ en cada sesión: en efectivo, cheque o tarjeta de crédito escaneando el código QR con su teléfono móvil.

Para más información, póngase en contacto con: 06 34 74 00 12.

Las sesiones de baloncesto 3×3 tienen lugar en una cancha al aire libre (véase el formulario de inscripción con las normas de participación y las condiciones de cancelación en sjlo-basket.kalisport.com bajo 3×3.

SJLO Basket bietet täglich drei 3×3-Basketballtrainings von je 1,5 Stunden Dauer auf dem Außenfeld der Ravel-Linksmauer in der Avenue du professeur Gregorio Maranon an.

Am Mittwoch, den 5., Donnerstag, den 6. und Freitag, den 7. Juli: 18.00/ 19.30 Uhr und 19.30/21.00 Uhr.

Montag, 10. bis Donnerstag, 13. Juli: 9.30/11.00 Uhr, 18.00/ 19.30 Uhr und 19.30/21.00 Uhr.

Vom 17. bis 21. Juli, vom 24. bis 28. Juli und vom 31. Juli bis 4. August: 9.30/11 Uhr, 18.00/19.30 Uhr und 19.30/21.00 Uhr.

Anmeldung OBLIGATORISCH auf: sjlo-basket.kalisport.com Rubrik 3×3.

Zahlung vor Ort bei jeder Sitzung: in bar, per Scheck oder per CB durch Scannen des QR-Codes mit dem Handy.

Für weitere Informationen, Kontakt: 06 34 74 00 12.

Die 3×3-Basketballsitzungen finden auf Außenplätzen statt (siehe Anmeldeformular mit Teilnahmebedingungen und Stornierungsbedingungen auf sjlo-basket.kalisport.com Rubrik 3×3.

