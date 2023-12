EXPOSITION DE L’ARTISTE BLACK & EYE Avenue du Professeur Étienne Antonelli Montpellier, 3 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Du 5 au 28 décembre, l’Hôtel de Ville de Juvignac accueille l’exposition de l’artiste Black & Eye.

À l’occasion du vernissage, un « live drawing » de Noël invitera les habitants à créer une œuvre collective grandeur nature..

2023-12-05 fin : 2023-12-28 . .

Avenue du Professeur Étienne Antonelli

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



From December 5 to 28, the Hôtel de Ville de Juvignac will be hosting an exhibition by artist Black & Eye.

On the occasion of the opening, a Christmas « live drawing » will invite residents to create a life-size collective work.

Del 5 al 28 de diciembre, el Hôtel de Ville de Juvignac acoge una exposición del artista Black & Eye.

Con motivo de la inauguración, un « dibujo en vivo » navideño invitará a los vecinos a crear una obra de arte colectiva de tamaño natural.

Vom 5. bis 28. Dezember findet im Rathaus von Juvignac eine Ausstellung des Künstlers Black & Eye statt.

Anlässlich der Vernissage lädt ein weihnachtliches « Live Drawing » die Einwohner ein, ein lebensgroßes Gemeinschaftswerk zu schaffen.

