EXPOSITION « ELLES PARLENT D’ELLES » Avenue du Professeur Étienne Antonelli Montpellier, 23 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

L’exposition « Elles parlent d’elles » de la photographe Anaïs-Armelle Guiraud sera présentée en salle des rencontres durant l’Université de l’Assemblée des Femmes et du 23 octobre au 10 novembre dans la salle d’exposition de l’Hôtel de Ville..

2023-10-23 fin : 2023-11-10 . .

Avenue du Professeur Étienne Antonelli

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



The « Elles parlent d?elles » exhibition by photographer Anaïs-Armelle Guiraud will be on show in the Salle des rencontres during the Université de l’Assemblée des Femmes, and from October 23 to November 10 in the Hôtel de Ville showroom.

La exposición « Elles parlent d’elles » de la fotógrafa Anaïs-Armelle Guiraud podrá verse en la Sala de Reuniones durante la Asamblea de Mujeres Universitarias y del 23 de octubre al 10 de noviembre en la sala de exposiciones del Ayuntamiento.

Die Ausstellung « Elles parlent d?elles » der Fotografin Anaïs-Armelle Guiraud wird während der Universität der Frauenversammlung im Saal der Begegnungen und vom 23. Oktober bis zum 10. November im Ausstellungsraum des Rathauses gezeigt.

