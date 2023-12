Marché de Noël – Angliers Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers, 17 décembre 2023, Angliers.

Angliers Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 09:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

Présentations de créations artisanales diverses sur place.

Entrée libre

Crêpes, gaufres, et boissons chaudes toute la journée

Possibilité de restauration sur place (menu unique) sur réservation 06 11 99 40 97.

Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Pavillon du Québec

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Pays Loudunais