A Contr’Temps en concert Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers, 18 novembre 2023, Angliers.

Angliers,Vienne

À Contr’Temps, c’est un ensemble vocal jeune et dynamique créé en 2016 et basé à Angliers, il compte une trentaine de choristes amateurs passionnés sous la direction de David Boukhalfa.

Au programme : chansons françaises et internationales interprétées en choeurs, solos ou duos.

À Contr’Temps : «Notre histoire est avant tout une histoire d’amitié !».

2023-11-18

Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Pavillon du Québec

Angliers 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



À Contr?Temps is a young, dynamic vocal ensemble founded in 2016 and based in Angliers, with around 30 enthusiastic amateur choristers under the direction of David Boukhalfa.

On the program: French and international songs performed as choruses, solos or duets.

À Contr?Temps: « Our story is above all one of friendship! »

À Contrœ Temps es un conjunto vocal joven y dinámico fundado en 2016 y con sede en Angliers, que cuenta con una treintena de cantantes aficionados entusiastas bajo la dirección de David Boukhalfa.

En el programa: canciones francesas e internacionales interpretadas en coros, solos o dúos.

À Contr?Temps: « ¡Nuestra historia es ante todo una historia de amistad!

À Contr?Temps ist ein junges und dynamisches Vokalensemble, das 2016 gegründet wurde und seinen Sitz in Angliers hat. Es besteht aus etwa 30 begeisterten Amateurchorsängern unter der Leitung von David Boukhalfa.

Auf dem Programm stehen französische und internationale Lieder, die in Chören, Solos oder Duos vorgetragen werden.

À Contr?Temps: « Unsere Geschichte ist vor allem eine Geschichte der Freundschaft! »

