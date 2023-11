Molière – Le Malade Imaginaire Avenue du Président Vincent Auriol Panazol, 10 novembre 2023, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

À 20h30

Sorbonne Université et l’Université de limoges Service Culturel proposent en partenariat à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de Molière une représentation de la comédie-ballet Le Malade imaginaire dans une mise en scène historiquement informée.

Le Malade imaginaire proposé ici n’est ni celui que Molière a joué au Palais-Royal ni celui qui fut donné un an après sa mort dans les jardins de Versailles, mais une version qui combine les données dont Théâtre Molière Sorbonne dispose sur les représentations ayant eu lieu entre février 1673 et juillet 1674. « Mieux qu’une reconstitution d’une représentation donnée, à tel jour et telle heure, et pour laquelle nous ne disposons pas de toutes les informations, notre

version intègre les diverses pratiques historiques et conditions matérielles.

Réservations obligatoires par mail (en lien) ou au Box Office..

Avenue du Président Vincent Auriol Le Rok

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8:30 p.m

To mark the anniversary of Molière’s birth, Sorbonne Université and the University of Limoges Cultural Service are partnering to stage a historically informed performance of the comedy-ballet Le Malade imaginaire.

Le Malade imaginaire is neither the play Molière staged at the Palais-Royal nor the one staged a year after his death in the gardens of Versailles, but a version that combines the data available to Théâtre Molière Sorbonne on the performances that took place between February 1673 and July 1674. « Better than a reconstruction of a given performance, on a given day and at a given time, for which we don't have all the information, our version integrates the various historical practices and material conditions.

version integrates the various historical practices and material conditions.

Reservations required by e-mail (link) or at the Box Office.

A las 20.30 h

Con motivo del aniversario del nacimiento de Molière, la Universidad de la Sorbona y el Servicio Cultural de la Universidad de Limoges se asocian para la puesta en escena de la comedia-ballet « Le Malade imaginaire », con un enfoque histórico.

Esta producción de Le Malade imaginaire no es ni la que Molière representó en el Palais-Royal ni la que dio un año después de su muerte en los jardines de Versalles, sino una versión que combina los datos de que dispone el Théâtre Molière Sorbonne sobre las representaciones que tuvieron lugar entre febrero de 1673 y julio de 1674. « Mejor que una reconstrucción de una representación determinada, en un día y una hora determinados, de la que no disponemos de toda la información, nuestra versión integra las diversas prácticas y condiciones históricas en las que se representó la obra

integra las diversas prácticas históricas y condiciones materiales.

Reserva obligatoria por correo electrónico (enlace) o en taquilla.

Um 20:30 Uhr

Die Sorbonne Université und die Université de limoges Service Culturel bieten in Partnerschaft anlässlich des Geburtstags von Molière eine Aufführung der Ballettkomödie Le Malade imaginaire in einer historisch informierten Inszenierung an.

Der eingebildete Kranke ist weder die Version, die Molière im Palais Royal aufführte, noch die, die ein Jahr nach seinem Tod in den Gärten von Versailles aufgeführt wurde, sondern eine Version, die die Daten, die dem Théâtre Molière Sorbonne über die Aufführungen zwischen Februar 1673 und Juli 1674 vorliegen, kombiniert. « Besser als eine Rekonstruktion einer bestimmten Aufführung an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit, für die wir nicht über alle Informationen verfügen, ist es, unsere

wir haben eine Version, die die verschiedenen historischen Praktiken und materiellen Bedingungen einbezieht.

Reservierungen sind per E-Mail (Link) oder im Box Office erforderlich.

