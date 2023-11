Fête Interculturelle Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx, 10 décembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Grande journée festive autour d’un repas partagé façon auberge espagnole : chacun amène un plat (entrée, plat, dessert, boisson) pour faire découvrir une spécialité culinaire. Des associations confectionneront aussi des plats typiques.

14h : Sur scène, plusieurs troupes se produiront pour mettre à l’honneur leurs danses, chants, musiques et costumes !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Avenue du Président Paul Delcourt Salle Louis Blazy

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A great day of festivities around a shared meal (Spanish inn style): everyone brings a dish (starter, main course, dessert, drink) to showcase a culinary specialty. Associations will also be preparing typical dishes.

2 p.m.: Several troupes take to the stage to showcase their dancing, singing, music and costumes!

Es una jornada festiva, con una comida compartida como en un mesón español: cada uno trae un plato (entrante, plato principal, postre, bebida) para mostrar una especialidad culinaria. Las asociaciones también cocinarán platos tradicionales.

14.00 h: varias comparsas subirán al escenario para mostrar sus bailes, cantos, música y disfraces

Großer Festtag rund um ein gemeinsames Essen im Stil einer spanischen Herberge: Jeder bringt ein Gericht mit (Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Getränk), um eine kulinarische Spezialität zu präsentieren. Auch Vereine werden typische Gerichte zubereiten.

14 Uhr: Auf der Bühne treten mehrere Gruppen auf, um ihre Tänze, Gesänge, Musik und Kostüme zu präsentieren!

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Coeur de Béarn