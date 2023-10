Vide grenier Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx, 5 novembre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Venez nombreux à notre Vide Grenier pour vendre ou pour chiner de belles trouvailles!

Buvette et restauration sur place..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Avenue du Président Paul Delcourt Salle Louis Blazy

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come along to our Garage Sale to sell or bargain for great finds!

Refreshments and catering on site.

¡Venga uno, vengan todos a nuestra Venta de Garaje para vender o para buscar grandes hallazgos!

Refrescos y catering en el sitio.

Kommen Sie zahlreich zu unserem « Vide Grenier », um zu verkaufen oder nach tollen Fundstücken zu stöbern!

Getränke und Speisen sind vor Ort erhältlich.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Coeur de Béarn