Course de la diversité Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx, 27 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

La Course de la Diversité est une course qui se déroule en septembre et octobre, pour une rentrée dynamique et sportive en entreprise. Courez ou marchez en solo ou en duo sur 3 km ou 6 km !

Cet événement vise à sensibiliser sur la diversité en entreprise et à lutter contre les discriminations.

– accessible à tous, notamment aux personnes en situation de handicap .

– convivial grâce à de nombreuses animations sur le village départ .

– solidaire puisque des fonds seront reversés à l’association locale Autisme Pau Béarn.

C’est dans cet esprit que la commune a accepté d’accueillir cet événement sur le Parc des Sports et d’apporter son soutien logistique..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 17:00:00. EUR.

Avenue du Président Paul Delcourt Parc des sports

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Course de la Diversité is a race that takes place in September and October, for a dynamic and sporty start to the new business year. Run or walk solo or in pairs over 3 km or 6 km!

The event aims to raise awareness of diversity in the workplace and combat discrimination.

– accessible to all, including people with disabilities.

– friendly, with plenty of entertainment in the start village.

– a community event, with proceeds going to the local Autisme Pau Béarn association.

It is in this spirit that the commune has agreed to host this event at the Parc des Sports and to provide logistical support.

La Course de la Diversité es una carrera que tiene lugar en septiembre y octubre, para un comienzo de curso dinámico y deportivo. Corre o camina en solitario o en parejas sobre 3 km o 6 km

El objetivo del evento es sensibilizar sobre la diversidad en el lugar de trabajo y luchar contra la discriminación.

– es accesible a todos, especialmente a las personas con discapacidad.

– amistoso, con mucha animación en el pueblo de salida .

– un evento socialmente responsable, cuyos fondos se destinan a la asociación local Autisme Pau Béarn.

En este sentido, las autoridades locales han aceptado acoger el evento en el Parc des Sports y prestar apoyo logístico.

Der Course de la Diversité ist ein Lauf, der im September und Oktober stattfindet und für einen dynamischen und sportlichen Start in den Herbst im Unternehmen sorgt. Laufen oder walken Sie allein oder zu zweit über 3 km oder 6 km!

Diese Veranstaltung soll das Bewusstsein für die Vielfalt in Unternehmen schärfen und gegen Diskriminierung kämpfen.

– für alle zugänglich, insbesondere für Menschen mit Behinderungen .

– gesellig dank zahlreicher Animationen im Startdorf .

– solidarisch, da Gelder an den lokalen Verein Autisme Pau Béarn gespendet werden.

In diesem Sinne hat die Gemeinde zugestimmt, diese Veranstaltung im Parc des Sports auszurichten und logistisch zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Coeur de Béarn