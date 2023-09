Journée départementale Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx, 5 octobre 2023, Mourenx.

Mourenx,Pyrénées-Atlantiques

Jeux, marche et exposition de voitures anciennes, de photos ainsi que des informations et tests dans les différents stands de prévention des acteurs présents.

12h30 Repas festif animé par le groupe « Les allumettes »..

2023-10-05 fin : 2023-10-05 . EUR.

Avenue du Président Paul Delcourt Salle Louis Blazy

Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Games, a walk and an exhibition of vintage cars and photos, as well as information and tests at the various prevention stands set up by the players present.

12:30 Festive meal hosted by the group « Les allumettes ».

Juegos, paseo y exposición de coches antiguos y fotos, así como información y pruebas en los distintos stands de prevención instalados por los jugadores presentes.

12.30 h Comida festiva ofrecida por el grupo « Les allumettes ».

Spiele, Spaziergang und Ausstellung von Oldtimern, Fotos sowie Informationen und Tests an den verschiedenen Präventionsständen der anwesenden Akteure.

12.30 Uhr Festliches Essen, das von der Gruppe « Les allumettes » musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn