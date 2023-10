Frissons Festival Avenue du Président John F. Kennedy Reims, 28 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Qu’est ce que le Frissons Festival ?

C’est un salon dédié à la littérature horrifique qui aura lieu les 28 et 29 octobre 2023 à Reims, plus précisément à l’hippodrome de Reims.

Pour cette première édition Patrick Sénécal et Jody – Les Livres de la Crypte – sont respectivement le parrain et la marraine du festival. Monstres de Films et Jean-Claude Bourret seront également nos invités d’honneur.

Vous retrouverez une quarantaine d’auteurs francophones, 8 maisons d’édition, 2 services de VOD, un distributeur de DVD et beaucoup d’autres exposants..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 19:00:00. .

Avenue du Président John F. Kennedy Hippodrome de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



What is the Frissons Festival?

It’s a fair dedicated to horrific literature that will take place on October 28 and 29, 2023 in Reims, more precisely at the Reims racecourse.

For this first edition, Patrick Sénécal and Jody – Les Livres de la Crypte – are respectively the festival’s godfather and godmother. Monstres de Films and Jean-Claude Bourret will also be our guests of honor.

You’ll find some 40 French-language authors, 8 publishing houses, 2 VOD services, a DVD distributor and many other exhibitors.

¿Qué es el Festival de los Frisones?

Es una feria dedicada a la literatura de terror que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre de 2023 en Reims, concretamente en el hipódromo de Reims.

Para esta primera edición, Patrick Sénécal y Jody – Les Livres de la Crypte – son respectivamente padrino y madrina del festival. Monstres de Films y Jean-Claude Bourret serán también nuestros invitados de honor.

Encontrará una cuarentena de autores francófonos, 8 editoriales, 2 servicios de vídeo a la carta, un distribuidor de DVD y muchos otros expositores.

Was ist das Frissons Festival?

Es ist eine Messe, die der Horrorliteratur gewidmet ist und am 28. und 29. Oktober 2023 in Reims, genauer gesagt im Hippodrom von Reims, stattfinden wird.

Für diese erste Ausgabe sind Patrick Sénécal und Jody – Les Livres de la Crypte – jeweils der Schirmherr und die Patin des Festivals. Monstres de Films und Jean-Claude Bourret werden ebenfalls unsere Ehrengäste sein.

Es werden rund 40 frankophone Autoren, 8 Verlage, 2 VOD-Dienste, ein DVD-Verleiher und viele andere Aussteller vertreten sein.

