Cuisine d’Halloween Avenue du Président Coty Varaville, 26 octobre 2023, Varaville.

Varaville,Calvados

Avec la Cheffe Céline, votre enfant cuisine une monstrueuse et terrifiante recette d’Halloween, qu’il peut ensuite ramener à la maison !

Dès 5 ans.

Inscriptions auprès des accueils du Golf Cabourg Le Hôme ou du Golf public de Cabourg..

2023-10-26 16:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

Avenue du Président Coty Golf Cabourg-Le Hôme

Varaville 14390 Calvados Normandie



With Chef Céline, your child can cook up a monstrous, terrifying Halloween recipe to take home!

Ages 5 and up.

To register, contact the reception desks at Golf Cabourg Le Hôme or Golf Public de Cabourg.

Con la Chef Céline, su hijo podrá preparar una monstruosa y terrorífica receta de Halloween para llevar a casa

A partir de 5 años.

Para inscribirse, póngase en contacto con los mostradores de recepción del Golf Cabourg Le Hôme o del Golf public de Cabourg.

Mit Cheffe Céline kocht Ihr Kind ein monströses, furchterregendes Halloween-Rezept, das es dann mit nach Hause nehmen kann!

Ab einem Alter von 5 Jahren.

Anmeldung an den Rezeptionen des Golf Cabourg Le Hôme oder des öffentlichen Golfplatzes von Cabourg.

