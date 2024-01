Marché aux fleurs du Prado Avenue du Prado Marseille 6e Arrondissement, mardi 2 janvier 2024.

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 07:30:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Le marché aux fleurs du Prado est le plus grand et le plus fourni du genre de la ville : il a lieu chaque vendredi matin, avec de nombreux horticulteurs et fleuristes de la région.

Avenue du Prado de Castellane à Périer, côté pairs

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-03 par Ville de Marseille