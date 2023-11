Marché de noël des bikers Avenue du Pont Lat Monein, 9 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Présence d’artisans.

Balade en calèche dans Monein.

Animations et jeux pour petits et grands. Présence du Père Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Avenue du Pont Lat Salle Maurice Bahurlet

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Artisans present.

Horse-drawn carriage ride around Monein.

Entertainment and games for young and old. Santa Claus present.

Presencia de artesanos.

Paseo en coche de caballos por Monein.

Entretenimiento y juegos para grandes y pequeños. Papá Noel estará presente.

Präsenz von Kunsthandwerkern.

Kutschenfahrt durch Monein.

Animationen und Spiele für Groß und Klein. Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

