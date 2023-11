Noël solidaire : spectacle de magie Avenue du Pont Lat Monein, 6 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Spectacle familial de magie suivi d’un goûter offert à tous les participants..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Avenue du Pont Lat Salle Maurice Bahurlet

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Family magic show followed by a snack for all participants.

Espectáculo familiar de magia seguido de una merienda para todos los participantes.

Zaubershow für die ganze Familie mit anschließendem Imbiss für alle Teilnehmer.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Coeur de Béarn