Repas des supporters Avenue du Pont Lat Monein, 8 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Inauguration d’un mur de soutiens érigé par des anciens joueurs et dirigeants désireux de soutenir leur club de rugby..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Avenue du Pont Lat Stade du Pont de Lat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of a wall of support erected by former players and managers wishing to support their rugby club.

Inauguración de un muro de apoyo erigido por antiguos jugadores y directivos que desean apoyar a su club de rugby.

Einweihung einer Unterstützungsmauer, die von ehemaligen Spielern und Führungskräften errichtet wurde, die ihren Rugbyverein unterstützen wollen.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Coeur de Béarn