Marche bleue intergénérationnelle Avenue du Pont Lat Monein, 4 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Avec le centre de loisirs et le groupe savoirs et découvertes. Rallye sur le patrimoine de Monein avec une étape à la MéMo pour une lecture de contes. Sur inscription.

L’après-midi à l’EHPAD : concours de confiture..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . EUR.

Avenue du Pont Lat Ecole

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the leisure center and the savoirs et découvertes group. Rally on the heritage of Monein with a stop at the MéMo for a story reading. Registration required.

Afternoon at EHPAD: jam-making competition.

Con el centro de ocio y el grupo savoirs et découvertes. Rally sobre el patrimonio de Monein con parada en el MéMo para una lectura de cuentos. Inscripción obligatoria.

Por la tarde en el EHPAD: concurso de elaboración de mermeladas.

Mit dem Freizeitzentrum und der Gruppe savoirs et découvertes. Rallye über das Kulturerbe von Monein mit einem Zwischenstopp im MéMo für eine Märchenlesung. Nach vorheriger Anmeldung.

Am Nachmittag im EHPAD: Marmeladenwettbewerb.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn