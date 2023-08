Randonnée du vignoble Moneinchon Avenue du Pont Lat Monein, 3 septembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Comme chaque année, nous organisons une randonnée VTT et marche à travers le vignoble de Monein.

Cette manifestation, ouverte à tous, se passera sur la matinée entre 8 h et 13 h au départ du stade du Pont Lat à Monein, avec :

3 circuits VTT : 23, 33 et 42 km

2 circuits marche : 10 et 14 km

Vin d’honneur vers 12h30/13h.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 13:00:00. .

Avenue du Pont Lat Stade du Pont Lat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As every year, we’re organizing a mountain bike and walking tour of the Monein vineyards.

This event, open to all, will take place in the morning between 8 a.m. and 1 p.m., starting from the Pont Lat stadium in Monein, with :

3 mountain bike circuits: 23, 33 and 42 km

2 walking circuits: 10 and 14 km

Vin d’honneur around 12:30/13:00

Como cada año, organizamos un recorrido en bicicleta de montaña y a pie por los viñedos de Monein.

Este evento, abierto a todos, tendrá lugar por la mañana, entre las 8 y las 13 horas, con salida desde el estadio Pont Lat de Monein:

3 circuitos de bicicleta de montaña: 23, 33 y 42 km

2 circuitos a pie: 10 y 14 km

Bebidas alrededor de las 12:30/13:00

Wie jedes Jahr organisieren wir eine Mountainbike- und Wandertour durch die Weinberge von Monein.

Diese Veranstaltung, die für alle offen ist, findet am Vormittag zwischen 8 und 13 Uhr ab dem Stadion Pont Lat in Monein statt und umfasst :

3 Mountainbike-Routen: 23, 33 und 42 km

2 Wanderstrecken: 10 und 14 km

Ehrenwein gegen 12.30/13 Uhr

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Coeur de Béarn