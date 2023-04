Marché de Produits Manufacturés Point du Jour Avenue du Point du Jour Lyon 5e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 5e Arrondissement

Marché de Produits Manufacturés Point du Jour Avenue du Point du Jour, 1 janvier 2023, Lyon 5e Arrondissement. Produits vendus : confection féminine, articles ménagers, bonneterie, tissu d’ameublement ou toiles cirées. 9 commerçants..

2023-01-01 à 06:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Avenue du Point du Jour angle place Bénédict Tessier et croisement avec rue Edmond Locard

Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Products sold: women’s clothing, household articles, hosiery, upholstery fabric or waxed cloths. 9 traders. Productos vendidos: ropa de mujer, artículos para el hogar, calcetería, tapicería o hule. 9 comerciantes. Verkaufte Produkte: Damenbekleidung, Haushaltswaren, Strumpfwaren, Möbelstoffe oder Wachstuch. 9 Händler/innen. Mise à jour le 2015-03-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

