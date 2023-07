Sarbacane Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant, 23 août 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

Venez découvrir ce sport de précision, apprenez à contrôler votre respiration et atteignez la cible ! Activité à partir de 6 ans. Nombre de places limitées. Tarif : 10€ par personnes. Un moniteur diplômé est là pour vous accueillir tout au long de l’été, les mercredis à 18h du 12 juillet au 23 août..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 19:00:00. EUR.

Avenue du Plan d’Eau

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover this precision sport, learn to control your breathing and hit the target! For ages 6 and up. Limited number of places. Price: 10? per person. A qualified instructor is on hand to welcome you all summer long, on Wednesdays at 6pm from July 12 to August 23.

Ven a descubrir este deporte de precisión, aprende a controlar la respiración y a dar en la diana Para niños a partir de 6 años. Plazas limitadas. Precio: 10 euros por persona. Un monitor cualificado te recibirá durante todo el verano, los miércoles a las 18 h del 12 de julio al 23 de agosto.

Entdecken Sie diesen Präzisionssport, lernen Sie, Ihre Atmung zu kontrollieren, und treffen Sie das Ziel! Aktivität ab 6 Jahren. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Preis: 10? pro Person. Ein diplomierter Lehrer steht Ihnen den ganzen Sommer über zur Verfügung, mittwochs um 18 Uhr vom 12. Juli bis zum 23. August.

