Tir à l’arc Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant, 18 août 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

Venez apprendre à manier l’arc et les flèches aux côtés d’un animateur diplômé. Activité à partir de 8 ans. Nombre de places limitées. Tarif : 12€ par personnes. Tous les vendredis à 10h du 14 juillet au 25 août..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 12:00:00. EUR.

Avenue du Plan d’Eau

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn to handle a bow and arrow with a qualified instructor. For ages 8 and up. Limited number of places. Price: 12? per person. Every Friday at 10 a.m. from July 14 to August 25.

Ven a aprender a manejar un arco y una flecha con un instructor cualificado. Para niños a partir de 8 años. Plazas limitadas. Precio: 12 euros por persona. Todos los viernes a las 10h del 14 de julio al 25 de agosto.

Lernen Sie an der Seite eines ausgebildeten Betreuers den Umgang mit Pfeil und Bogen. Aktivität ab 8 Jahren. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Preis: 12 ? pro Person. Jeden Freitag um 10 Uhr vom 14. Juli bis zum 25. August.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus