Initiation Kayak / Paddle Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant, 16 août 2023, Bussière-Galant.

Bussière-Galant,Haute-Vienne

Venez profiter des conseils du Club d’Aixe canoë kayak pour vous initier à la pratique du kayak et du Paddle sur le plan d’eau. Savoir nager le 25m et s’immerger dans l’eau. Port de chaussures fermées obligatoire. Activité à partir de 8 ans. Tarif : 12€ par personnes. Durée 1h30..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 17:00:00. EUR.

Avenue du Plan d’Eau

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take advantage of the advice of the Aixe canoe kayak club to learn how to kayak and paddle on the lake. Swim 25m and immerse yourself in the water. Closed shoes compulsory. Minimum age 8. Price: 12? per person. Duration 1h30.

Ven y aprovecha los consejos que te ofrece el Aixe Canoe Kayak Club para aprender a navegar en kayak y a remar en el lago. Debes ser capaz de nadar 25 m y sumergirte en el agua. Calzado cerrado obligatorio. Apto para niños a partir de 8 años. Precio: 12 euros por persona. Duración: 1h30.

Lassen Sie sich vom Club d’Aixe canoë kayak beraten und lernen Sie das Kajak- und Paddlefahren auf dem Wasser. Sie müssen 25 m schwimmen und im Wasser untertauchen können. Das Tragen von geschlossenen Schuhen ist Pflicht. Aktivität ab 8 Jahren. Preis: 12? pro Person. Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus