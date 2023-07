LES OLYMPIADES TOURBAINES Avenue du petit Train Tourbes, 2 juillet 2023, Tourbes.

Tourbes,Hérault

Les Olympiades à la Tourbaines !

Venez vivre un moment festif et sportif à la fois, toujours dans la bonne humeur et la convivialité !.

2023-07-02 10:30:00 fin : 2023-07-02 . EUR.

Avenue du petit Train

Tourbes 34120 Hérault Occitanie



Olympiads at Tourbaines!

Come and enjoy a festive and sporting event in a friendly atmosphere!

¡Las Olimpiadas Tourbaines!

¡Venga a disfrutar de un acontecimiento festivo y deportivo en un ambiente agradable!

Die Olympiade in der Tourbaines!

Erleben Sie einen festlichen und zugleich sportlichen Moment, immer mit guter Laune und Geselligkeit!

