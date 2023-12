La patinoire pour les vacances de Noël Avenue du Père Noir Issoudun, 23 décembre 2023, Issoudun.

Issoudun Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 17:30:00

La patinoire d’Issoudun se mets au couleurs de Noëls et vous propose des animations spéciales !.

La patinoire d’Issoudun se mets au couleurs de Noëls et vous propose des animations spéciales !

Visite du père Noël sur la glace : Le Père Noël nous rendra visite à la patinoire, le samedi 23 décembre au cours de la séance de 14 h à 17 h 30 et une tombola sera organisée.

Arrivée du Père Noël prévue vers 15 h avec une distribution de friandises !

Et tout au long des vacances de Noël la patinoire est ouverte pour le plus grand plaisir de toute la famille, petits et grands.

4.4 EUR.

Avenue du Père Noir

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-21 par BERRY