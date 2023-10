La Biscuiterie Jeannette 1850 une Entreprise du Patrimoine Vivant – COMPLET Avenue du Pays de Caen Colombelles, 5 décembre 2023, Colombelles.

Depuis sa création par M. Mollier au XIXe siècle, ses hauts et ses bas, à sa renaissance en 2015. Redécouvrez l’histoire de Jeannette, biscuiterie depuis 1850, au savoir-faire connu et reconnu par de nombreuses générations de gourmands.

Les produits phares de la biscuiterie sont les madeleines nature, les madeleines amande, l’assortiment Hespérides (2 madeleines citron, 2 madeleines mandarine, 2 madeleines orange sanguine et 2 madeleines pomelos).

Certaines recettes, dont l’assortiment Hespérides qui ont été élaboré par un meilleur ouvrier de France, champion du monde de pâtisserie, Philippe Parc.

Colombelles 14460 Calvados Normandie



From its creation by Mr. Mollier in the nineteenth century, its ups and downs, to its rebirth in 2015. Rediscover the history of Jeannette, cookie factory since 1850, with the know-how known and recognized by many generations of gourmands.

The flagship products of the cookie factory are the plain madeleines, the almond madeleines, the Hesperides assortment (2 lemon madeleines, 2 mandarin madeleines, 2 blood orange madeleines and 2 pomelo madeleines).

Some recipes, including the Hespérides assortment, have been elaborated by a « meilleur ouvrier de France », world champion pastry chef, Philippe Parc.

Practical informationThe number of places is limited, so reservations are essential. No ticketing on site on the day of the visit. Ticketing will open on Wednesday, October 13, 2022 at 10:00 am online or in the tourist information offices of Caen and Ouistreham.

Desde su creación por el Sr. Mollier en el siglo XIX, pasando por sus altibajos, hasta su renacimiento en 2015. Redescubra la historia de Jeannette, galletera desde 1850, cuyo saber hacer ha sido reconocido por generaciones de amantes de la gastronomía.

Los productos estrella de la fábrica de galletas son las magdalenas sencillas, las magdalenas de almendra y el surtido Hespérides (2 magdalenas de limón, 2 de mandarina, 2 de naranja sanguina y 2 de pomelo).

Algunas recetas, como el surtido Hespérides, han sido creadas por Philippe Parc, Meilleur Ouvrier de France y Campeón del Mundo de Pastelería.

Información prácticaEl número de plazas es limitado, por lo que es imprescindible reservar. Las entradas no estarán disponibles in situ el día de la visita y el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.La venta de entradas comienza el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

Von der Gründung durch M. Mollier im 19. Jahrhundert, ihren Höhen und Tiefen bis zu ihrer Wiedergeburt im Jahr 2015. Entdecken Sie die Geschichte von Jeannette wieder, einer Keksfabrik seit 1850, deren Know-how seit vielen Generationen von Feinschmeckern bekannt und anerkannt ist.

Die Hauptprodukte der Biskuitfabrik sind die Madeleines nature, die Madeleines amande und das Sortiment Hespérides (2 Madeleines citron, 2 Madeleines mandarine, 2 Madeleines orange sanguine und 2 Madeleines pomelos).

Einige Rezepte, darunter das Hesperiden-Sortiment, wurden von Philippe Parc, dem besten Arbeiter Frankreichs und Weltmeister der Konditorei, entwickelt.

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

